Alithia gazetesi, 3 sanığa, 2013-2026 yılları arasında işlendiği belirtilen, aralarında sistematik psikolojik ve bedensel zarar, kaçırma, cinsel istismar, cinsel istismara teşebbüs, vahim zarar, tehdit ve aşağılayıcı muamele gibi 122 suçtan dava okunduğunu yazdı.

Küçük çocukların yıllarca insani olmayan koşullarda, yeterli gıda almadan ve özgürlükleri kısıtlanarak yaşadığını kaydeden gazete, sanıkların suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Haberde, davanın 18 Kasım’a ertelendiği ifade edildi.

-Limasol’da adam kaçırma

Öte yandan Haravgi gazetesi de Limasol’da 23 ve 24 yaşındaki iki kişinin, uyuşturucu kaynaklı alacak-verecek meselesi yüzünden 18 yaşındaki genci kaçırarak tehdit ettiklerini yazdı.

Gazete, 18 yaşındaki gencin 1800 euro borcu bulunduğunu ve söz konusu şahısların, genci tehdit ederek parayı istediklerini kaydetti.

Haberde, şahısların tutuklandığı ve 18 yaşındaki şahsın da uyuşturucu satışıyla bağlantısı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.