Bafra ve Çamlıbel’de meydana gelen iki ayrı ani rahatsızlanma vakasında, toplam iki kişi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Bafra’da 53 Yaşındaki Oluş Alacan Hayatını Kaybetti

02.12.2025 tarihinde saat 01.00 sıralarında, Bafra’da sakin 53 yaşındaki Oluş Alacan, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Alacan kurtarılamadı.

Alacan’ın cansız bedeni üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda belirleneceği, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Çamlıbel’de Kamyonet Sürücüsü Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi

01.12.2025 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çamlıbel’e bağlı Laden Sokak’ta meydana gelen olayda, Akdeniz’de sakin 59 yaşındaki Bostan Kırar, kullandığı kamyonetle Alpet Petrol İstasyonu yakınlarında seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Aracını durdurup yola inen Kırar, çevreden geçen kişiler tarafından fark edilerek ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan fiziki muayenede Kırar’ın bedeninde darp veya cebir izi olmadığı belirtilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi ile belirleneceği ifade edildi.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Polis Genel Müdürlüğü, her iki ani ölüm vakasında da otopsi sonuçlarının beklendiğini ve soruşturmaların sürdüğünü duyurdu.