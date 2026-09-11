İlk tutuklamanın dün 17.00 sıralarında gerçekleştiğini yazan Fileleftheros, kadının Baf’a bağlı Peya’da bulunan bir tesise yaklaşmasını ve girmesini yasaklayan mahkeme emrini ihlal etmesiyle ilk tutuklamanın gerçekleştiğini yazdı.

Tesisin geçmişte kadının idaresinde olduğunu, ancak bunun şu an başkasının idaresinde bulunduğunu kaydeden gazete, dava okunmasının ardından kadının serbest bırakıldığını, akabinde ise kadının gece 10 sıralarında tesise dönerek yeniden mahkeme emrini ihlal ettiğini ve yeniden tutuklandığını ifade etti.

Haberde, Baf Kaza Mahkemesi tarafından kadına dava okunduğu belirtildi.