“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, bugün öğle saatlerinde, erişilmesi zor 3 farklı noktada aynı anda başlayan yangın nedeniyle İKAROS 2 planı devreye sokuldu. Giderek büyüyen yangın nedeniyle yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bazı evler, itfaiye ekiplerince boşaltılıyor.

Yangına, biri koordinasyon helikopteri, 7’si de yangın söndürme helikopteri olmak üzere havadan 8 helikopter ve karadan da Larnaka İtfaiyesi ile “Felaketle Mücadele Özel Birimi”ne (EMAK) ait itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Rum İtfaiyesi Basın Sözcülüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, evlerin yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve ilk etapta 5 evin boşaltıldığı ifade edildi.