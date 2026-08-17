Alithia gazetesinin haberine göre Ezekiel, geçen cumartesi günü Baf’a bağlı Liso bölgesinde çıkan iki yangınla ilgili Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamalarda bulundu.

Ezekiel, geniş bir bölgede bir şeylerin yaşandığına dikkat çekerek, durumun ciddi şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Liso bölgesinde yaklaşık 500 metre mesafede iki ayrı yangın odağının tespit edildiğini belirten Ezekiel, söz konusu yangınların kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Ezekiel, Liso’daki yeni yangınları son yıllarda Drusia’dan Prodromi ve Skulli’ye kadar uzanan bölgede çıkan bir dizi yangınla da ilişkilendirdi.

Söz konusu “üçgende” benzer durumun her yıl yaşandığını kaydeden Ezekiel, Liso’da çıkan yangınlarla ilgili soru üzerine ise konunun araştırıldığını belirterek, soruşturmanın seyriyle ilgili daha fazla açıklama yapmak istemediğini söyledi.