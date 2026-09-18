Başbakan Ünal Üstel, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu öncülüğünde düzenlenen KKTC Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu’na katılarak konuşma yaptı. Üstel, bağımlılıkla mücadelenin ortak bir devlet politikası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Başbakanlık koordinasyonunda üst düzey bir yapı oluşturulacağını ve hazırlanacak strateji ve eylem planıyla çalışmaların daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulacağını söyledi.

Üstel, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileleri ve toplumu da etkileyen bir tehdit olduğunu belirterek uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığının yanı sıra dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların da aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ORTAK BİR DEVLET POLİTİKASI ALTINDA YÜRÜTÜLMELİ”

Başbakan Üstel, sempozyumun ülkemizde bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları değerlendirmek, karşı karşıya olunan yeni riskleri belirlemek ve önümüzdeki dönemin ortak yol haritasını hazırlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Bağımlılığın çağın en büyük toplumsal tehditlerinden biri olduğunu ifade eden Üstel, “Sadece bağımlı olan kişiye zarar vermiyor. Aileleri dağıtıyor. Çocuklarımızın geleceğini karartıyor. Suçu, şiddeti ve toplumsal huzursuzluğu besliyor. Devletlerin sosyal ve ekonomik yapıları üzerinde ağır sonuçlar doğuruyor” dedi.

Bu tehdide karşı parçalı, geçici ve birbirinden kopuk çalışmalarla sonuç alınmasının mümkün olmadığını söyleyen Üstel, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, sağlık ve eğitim kurumları ile güvenlik güçlerinin kendi alanlarında yürüttüğü çalışmaların ortak bir devlet politikası altında buluşturulması gerektiğini kaydetti.

Üstel, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca uyuşturucu madde ele geçirmekten veya bağımlı bir kişiyi tedavi altına almaktan ibaret olmadığını belirterek, mücadelenin ailede başlayıp okulda, mahallede, iş yerinde ve sosyal yaşamın her alanında sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Devletin bağımlılık ortaya çıkmadan önce riski görmesi gerektiğini ifade eden Üstel, çocukların ve gençlerin doğru bilgiyle korunması, ailelerin bilinçlendirilmesi, bağımlılıkla karşı karşıya kalan kişilerin tedaviye kolaylıkla ulaşabilmesi ve tedavisi tamamlanan kişilerin toplumsal yaşama yeniden katılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

“DİJİTAL BAĞIMLILIK, YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR DA ELE ALINMALI”

Uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığının yanında dijital bağımlılık, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkların da aynı ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade eden Üstel, değişen dünyaya bağlı olarak mücadele yöntemlerinin yeni tehditlere göre sürekli yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede aileleri suçlayan veya bağımlılık yaşayan kişileri dışlayan bir anlayışı kabul etmediklerini belirten Üstel, bağımlılık yaşayan kişilerin tedaviye, desteğe ve yeniden hayata tutunmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“Hiçbir aile kendisini çaresiz hissetmemelidir. Hiçbir insanımız nereye başvuracağını bilmeden kapı kapı dolaşmamalıdır” diyen Üstel, hükümet olarak bu anlayışla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“25 BİN 415 KİŞİYE KESİNTİSİZ HİZMET SAĞLADIK”

Üstel, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu aracılığıyla önleme, eğitim, danışmanlık, yönlendirme, bilimsel araştırma ve sosyal uyum çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı ile 7/24 bağımlılık yaşayan kişilere ve ailelerine danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti sunulduğunu kaydeden Üstel, Sosyal Uyum Merkezi aracılığıyla da bağımlılıkla mücadele eden kişilerin yalnızca maddeden uzaklaşmasının değil, yeniden sosyal yaşamın içerisine katılmasının desteklendiğini söyledi.

Psikolojik destek, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle kişilerin yeniden hayata tutunmasına katkı sağlandığını ifade eden Üstel, tedavi kapasitesini güçlendirmek amacıyla 16 yataklı AMATEM’in ülkeye kazandırılması için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Üstel, üniversiteler ve gençlerin de mücadelenin aktif paydaşları haline getirildiğini belirterek, “Bugüne kadar bağımlılıktan muzdarip bireylerimize, ailelerine; eğitimden araştırmaya, önlemeden rehabilitasyona Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonumuz aracılığıyla 25 bin 415 kişiye kesintisiz hizmet sağladık” dedi.

Yapılan bilimsel araştırmalar ve ESPAD çalışmalarıyla madde kullanımındaki değişimlerin, yeni risklerin ve gençlere yönelik tehditlerin yakından takip edildiğini belirten Üstel, bundan sonraki dönemde çalışmaların daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşturulacağını söyledi.

“BAŞBAKANLIĞIN KOORDİNASYONUNDA ÜST DÜZEY BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ”

Üstel, Başbakanlığın koordinasyonunda üst düzey bir yapı oluşturulacağını belirterek, bu yapıya Başbakan olarak kendisinin başkanlık edeceğini açıkladı.

İlgili bakanlıklar ile kamu kurumlarının karar alıcı temsilcilerinin yapıda yer alacağını belirten Üstel, her kurumun görevinin açık biçimde belirleneceğini söyledi.

Çalışmaların ortak bir strateji ve eylem planı üzerinden yürütüleceğini ifade eden Üstel, alınan kararların kâğıt üzerinde kalmayacağını, uygulamaların takip edileceğini ve sonuçların ölçüleceğini kaydetti.

Eksikliklerin zamanında belirlenerek gerekli adımların atılacağını belirten Üstel, önleme, erken müdahale, danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin birbirini tamamlayan tek bir sistem haline getirileceğini söyledi.

Veri toplama ve değerlendirme altyapısının güçlendirileceğini ifade eden Üstel, atık su analizi gibi bilimsel takip yöntemlerinin ülkede uygulanması için çalışmalar başlatılacağını ve Devlet Laboratuvarı’nın teknik kapasitesinin bu doğrultuda geliştirileceğini belirtti.

Uyuşturucu arzıyla mücadelede güvenlik güçlerinin imkânlarının ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının artırılacağını da kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNİ ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARINA UYGUN BİÇİMDE DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Başbakan Üstel, Türkiye’de Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun koordinasyonundan sorumlu Kurul Başkanı olan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın deneyimi ve KKTC’ye verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’de 2014 yılından bu yana uygulanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu modelinin, farklı kurumların ortak hedefler doğrultusunda çalışması bakımından önemli bir tecrübe ortaya koyduğunu belirten Üstel, bu tecrübenin KKTC’nin ihtiyaçlarına uygun biçimde değerlendirileceğini ifade etti.

Ortak çalışma grupları oluşturulacağını, kurumlar arasında düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacağını belirten Üstel, “KKTC’nin bilimsel birikimini ve saha deneyimini Anavatan Türkiye’nin güçlü kurumsal kapasitesiyle birleştireceğiz” dedi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkına destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye’nin ilgili kurumlarına teşekkür etti.

“HEDEFİMİZ BAĞIMLILIK ORTAYA ÇIKMADAN ÖNLEM ALMAK”

Bağımlılıkla mücadelede hedeflerini de sıralayan Üstel, bağımlılık ortaya çıkmadan önlem almak, bağımlı kişileri tedaviye ulaştırmak, tedavi olan kişileri yeniden hayata kazandırmak ve çocukları, gençleri ve aileleri korumak olduğunu söyledi.

Sempozyuma katılarak bilgi, görüş ve deneyimleriyle çalışmalara katkı koyacak tüm katılımcılara teşekkür eden Üstel, hazırlanacak KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Strateji ve Eylem Planı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Üstel’in konuşması, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan metindeki açıklamalar esas alınarak haberleştirilmiştir. Başbakanlığın güncel basın açıklamaları da resmi sitesinde yayımlanmaktadır.