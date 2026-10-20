Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesine ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta provokasyonların devam ettiğini savunan Bahçeli, Türkiye’nin güvenlik doktrininde Kıbrıs’ın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“KKTC temsilcileri ile Rum tarafının temaslarını dikkatle takip ediyoruz”

Bahçeli, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedeflerine odaklandığı bir dönemde, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin de yakından izlendiğini belirterek şöyle konuştu:

“Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'ye odaklandığımız bir dönemde Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta provokasyonlar da devam etmektedir. Türkiye'nin güvenlik doktrininde Mavi Vatan'ın stratejik merkezi olan Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ile Rum tarafının temaslarını dikkatle takip ediyoruz.”

Maraş ve Gazimağusa Limanı iddialarına tepki

Rum basınında yer alan Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine yönelik iddialara da değinen Bahçeli, söz konusu iddiaların Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Bahçeli, “Rum basınına yansıyan ve yalanlanmayan kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine yönelik iddialar, Kıbrıs Türklüğünün egemenlik hakları konusunda vahim bir tablo sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Birleşik Kıbrıs Federasyonu ham bir hayaldir”

Kıbrıs’ta federasyon temelinde çözüm arayışlarına karşı olduğunu açıkça ortaya koyan Bahçeli, birleşik Kıbrıs federasyonu fikrini sert sözlerle eleştirdi.

Bahçeli, “Birleşik Kıbrıs Federasyonu ham bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir” dedi.

“KKTC'deki kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail ile ilişkilerini de eleştiren Bahçeli, Rum yönetiminin İsrail’in bölgedeki politikalarına hizmet ettiğini ileri sürdü.

Bahçeli, konuşmasının Kıbrıs’a ilişkin bölümünü şu sözlerle tamamladı:

“Rum yönetiminin, İsrail'in Kıbrıs karakolu olma misyonunu üstlendiği bu dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimizi uyanık olmaya davet ediyorum ve diyorum ki Kıbrıs asırlardan beri Türk'tür, ebediyen Türk kalacaktır.”