Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

“28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. yasama yılının ilk grup toplantısında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Başarılarla dolu bir yasama yılı geçirmenizi Allah'tan niyaz ediyorum.” diyerek sözlerine başlayan Bahçeli'nin buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Önümüzdeki Meclis dönemi kısır siyasi tartışmaların ötesinde Türkiye’nin orta ve uzun vadeli geleceğini şekillendirecek bir yapısal reform dönemi olacaktır.

Siyasi partiler siyaset alanını güçlendirmek için var. Demokratik kültürün olgunlaşması için mutabakat içinde olunmalıdır. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir. Pergelimizin sabit ucu Ankara'dır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Ne çizgimizden saptık, ne duruşumuzdan ödün verdik. Siyaseti toplumsal uzlaşının tesis aracı olarak gördük. Temel hedefimiz bölgemizi terörden bütünüyle arındırmaktır. Amacımız gelecek kuşakların refahını teminat altına almaktır. Terör belasından kalıcı olarak kurtulmak için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Terör ve silah yerine kardeşlik kök salacak.

Yeni yasal düzenlemelerinin yapılması hayati konulardır.

“HER İDDİA ŞEFAFÇA SORUŞTURMALI”

Kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Türkiye'de toplumsal güven erozyona uğramamalıdır.

“İSRAİL DÜNYA İÇİN TEHDİTTİR”

Birleşmiş Milletler (BM) soykırıma müdahale edememektedir. BM Genel Kurulu'nda İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun konuşması insanlığın utanç vesikası olmuştur. İsrail dünya için tehdittir. BM karar alıcı mekanizmalardan yoksundur.

“ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI”

Türkiye’nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır.

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan’ın olması arzumuz ve talebimizdir.

Dünyanın içinde bulunduğu kaotik süreçte tarihi adımların atıldığı bir dönemde Türkiye'nin istikamet değiştirmeye gerek yok, mevcut imkan ve kaynaklarını sürdürmeye ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin bir dönem daha görev üstlenmesi bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olacaktır. Bunu mümkün kılacak toplumsal ve siyasi zemin vardır.

“SEÇİMLER 2028 YILINDA OLMALIDIR”

TBMM uygun zamanda azami mutabakat ile seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Meclis’in alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır.

“YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP OLMALI”

Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalıdır."