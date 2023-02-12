Kişilerin olayın polisin bilgisine gelmesinden beri aranmakta oldukları belirtildi.

Bahçeli’de yaşayan 18 yaşındaki Gizem Seller ve 14 yaşındaki Sinem Seller’in 8 Şubat Çarşamba gününden beri kayıp oldukları bildirildi.

SON DAKİKA... Başbakanlık'tan bugün yapılacak seferlerle ilgili açıklama...

SON DAKİKA... Başbakanlık'tan bugün yapılacak seferlerle ilgili açıklama...

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