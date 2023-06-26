Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, bir video aracılığı ile göreve geldikleri günden itibaren sağlık alanında hayata geçirilen projeleri sıraladı.

Sağlık Bakanlığı olarak göreve geldikleri günden bu yana tüm ekibiyle birlikte halkın kaliteli sağlık hizmetini alabilmesi için üreterek çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Bakan Altuğra, 2016 yılında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen Devlet Laboratuvarı’nı yeniden yapılandırdıklarını kaydetti.

Altuğra, “Laboratuvarda bulunan tarihi geçmiş tıbbi ilaç ile kimyasalların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uygun koşullarda bertarafında sona gelindi ve laboratuvar tamamen boşaltıldı. Devlet Laboratuvarı’nın tamir, tadil ve güçlendirilme çalışmalarına başlanacak” açıklamasını yaptı.

Bakan Altuğra, devrim niteliğinde bir hizmeti hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını aktararak, çağdaş ülkelerde olduğu gibi Çocuk Acil Servisi’nin kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini ifade etti.

Altuğra, uzun yıllardır Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını bildiklerini ve ekibiyle birlikte verilen yoğun emekler sonunda Yeni Girne Hastanesi inşaatının başlatıldığını da ifade ederek, hızla devam eden inşaatın 2024 yılının ilk çeyreğinde bitirilmesini hedeflediklerini belirtti.

2020 yılında yanan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi'nin tadilatının da tamamlandığını kaydeden Bakan Altuğra, “KVC servisimiz daha çağdaş ve modern koşullarda halkımıza hizmet sunmaya başladı” dedi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile önemli bir protokol imzaladıklarını aktararak, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile önemli bir protokole imza atmış bulunmaktayız. Bu protokolle çift uyruklu pratisyen hekimlerimiz, mecburi hizmetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Bakan Altuğra, ana vatan Türkiye’nin de desteğiyle; ekibiyle birlikte yıllardır sağlıkta kangren hale gelen sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, başta sağlık alanında olmak üzere tüm beklentilerin karşılanacağı daha nice projeleri halkla paylaşacağı güzel günler temenni etti.

Kaynak: BRT