GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Okulların açılması ile birlikte özellikle Gönyeli Çemberi’nde yaşanan trafik yoğunluğunu gidermek için Kuzey Çevre Yolu projesinin hayata geçmesi için çalışmalarda sona gelindiğini aktaran Arıklı, “Bu yol projesi ile ilgili birkaç istimlak sıkıntısı kaldı, büyük ölçüde aşmış durumdayız. Onları da aşacağımıza inanıyorum ve Gönyeli Çemberi’nin trafik yükünü rahatlatacak bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti 150 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu ödemeler yapıldı. 1-2 kişi yurt dışında ve ulaşılamıyor. Bunu aşmak için çalışıyoruz. 27 Eylül’de Ankara ziyaretimiz olacak ve Ulaştırma Bakanımız ile bir görüştürme gerçekleştireceğiz. Kuzey Çevre Yolu ve Yonca projesinin üçüncü etabına geçilmesi için ihale sürecini başlatacağız. Bu da dört yönlü olarak trafiği çok büyük ölçüde rahatlatacak. Kavşaklarla ilgili de gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. KOOP Çemberi’nden başlamak üzere 6 kavşakta düzenlemeler yapacağız. İlkbahar içerisinde trafiği büyük ölçüde rahatlatmış olacağız” dedi.

Adli Yıl açılışında hukukçuların verdikleri mesajları çok yerinde bulduklarını dile getiren Arıklı, “Ancak keşke orada ara emirleriyle ilgili de bir mesaj verilseydi. Özellikle kamu yararına yapılan projelerde ara emri engeli ile karşı karşıya kalıyoruz ve bu davaların sonuçlanması yıllar sürüyor. Bu nedenle de vatandaş mağdur oluyor. Kamu yararına yapılan projelerde yargıçlarımız çok kolay ara emirleri veriyorlar. İcraatlar sekteye uğruyor ve süreç uzuyor” şeklinde konuştu.

İstimlak sorununun ancak Anayasa değişikliği ile aşılabileceğini kaydeden Arıklı, “Bu konu ancak anayasa değişikliği ile aşılabilir. Anayasada yer aldığı için yasal düzenleme yapamıyoruz. Bazı kişiler daha fazla rant sağlamak adına istimlaklarda ara emrine başvuruyor ve oradaki çalışmaları durduruyor. Burada hem devlet hem de vatandaş büyük zarar uğruyor. Bu sorunun aşılması için anayasa değişikliğine gidilmesi lazım” ifadelerini kullandı.