Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’ın Karabağ’da antiterör operasyonu başlatması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı yayımladı.

Bakan Arıklı, “Dost ve Kardeş Azerbaycan Cumhuriyetinin, işgal altındaki Hankenti’ne yönelik başlatmış olduğu “Antiterör Operasyonu”, başarı ile devam etmektedir. Bu operasyon, Azerbaycan Devletinin kendi iç güvenliği ve toprak bütünlüğü için yapılmakta olup, uluslararası hukuka uygundur” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Ermenistan, bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsa, işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından çekilmeli, Türkiye Cumhuriyeti’ne ait toprakların bir kısmını kendi haritaları içinde göstermekten vaz geçmeli ve Nahcivan ile Azerbaycan’ı birleştirecek Zengezur Koridorunu açmalıdır” dedi.

“Azerbaycan’ı bu haklı mücadelesinde ve operasyonunda sonuna kadar destekliyoruz…” diyen Arıklı, “Allah, Azerbaycan Türklerinin yar ve yardımcısı olsun…” paylaşımını yaptı.