Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mide problemi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bakan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Acı patlıcanı kırağı çalmaz demiş eskiler. Son günlerde yaşadığımız stres ve yorgunluğa bir de mide problemi eklenince soluğu Burhan Nalbantoğlu'nda aldık. Kendi rızamla gelmiş değilim. Sultanımın baskı ve şantajı neticesi buradayım. Şükür iyiyiz. Birazdan çıkmayı umut ediyorum.

Allah tüm hastalara acil şifalar versin inşallah."