Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Bakan Arıklı, “Ana vatan Türkiye’mizde Cumhurbaşkanlığı seçimleri büyük bir olgunlukla tamamlanmış ve milli irade tecelli etmiştir” dedi.

“Halkın teveccühüne tekrar mazhar olan Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Demokrasiye inanan herkes sonuçları olgunlukla kabul etmeli ve karşı tarafı suçlayıcı, ötekileştirici ve kardeşlik hukukunu çiğneyici üslup kullanmamaktan vaz geçmelidir.

Sonuçların başta Türkiye olmak üzere, Türk ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz...”