Ataoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleriyle aynı sahnede buluşmanın ve kültürlerimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir çok ülkeden ülkemize gelen değerli ekiplerin yanı sıra, ülkemiz halk dansları ekiplerinin de yer aldığı bu güzel festival; kültürlerin, geleneklerin ve dostlukların dans aracılığıyla buluştuğu önemli bir organizasyona dönüşmüştür.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak kültürümüzün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve uluslararası platformlarda tanıtılması adına halk danslarımıza ve bu tür kültürel etkinliklere destek vermeye devam ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkının zengin kültürel mirasının en güzel yansımalarından biri olan halk danslarımızın, farklı ülkelerden gelen ekiplerle aynı sahneyi paylaşması bizler için ayrıca gurur vericidir.

Bu anlamlı festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Gençlik Dairesi'ne, Kültür Dairesi'ne ve katkı koyan tüm derneklerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Farklı kültürlerin aynı sahnede, aynı coşkuda buluştuğu bu güzel festivalin dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesini diliyor; tüm halkımızı bu kültür şölenine katılmaya davet ediyorum.

Kültürümüz yaşadıkça, biz varız."