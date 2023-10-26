Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Maliye denetim mekanizmasının önemine vurgu yapılan görüşmede ayrıca; Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kullandığı otomasyon sistemi deneyiminden KKTC Maliye Bakanlığı'nın da faydalanması, teknolojik alt yapı için gereken tüm desteğin verilmesi konularında mutabakat sağlandı.

KKTC 2024 Mali Yılı Bütçesine, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlayacak, kredi ve hibeler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Buradaki görüşmede, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay da yer aldı.

Ankara’daki temaslarını tamamlayan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bu akşam Esenboğa Havalimanı’ndan Adana’ya hareket edecek. Buradan Mersin’e geçecek olan Maliye Bakanı, Mersin Uluslararası Limanı’nda incelemelerde bulunacak.