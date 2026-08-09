Maliye Bakanı Özdemir Berova, isim vermeden Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’e yönelik eleştirilerde bulunarak, belediye başkanlarının hükümet politikaları yerine sorumlu oldukları kentlerin sorunlarına odaklanması gerektiğini belirtti.

Bakan Berova'nın açıklaması şöyle:

"Genel başkanından ve milletvekillerinden rol çalmaya çalışan; hükümet politikalarını kendi siyasi gündeminin merkezine yerleştiren bir belediye başkanının hoş karşılanacağını düşünmem.

Belediye başkanlarımızın görevi açık ve nettir: Sorumlu oldukları bölgeye ve halka en iyi yerel hizmeti sunmak. Maliye politikaları dâhil, hükümetin görev ve sorumluluk alanındaki hemen her konuda söz söylemeye ve ahkâm kesmeye çalışan bir anlayış, belediyecilik değildir. Her konuda uzmanmış gibi davranmak yerine, öncelikle sorumluluğunu üstlendiği kentin sorunlarına çözüm üretmek gerekir.

Parti içindeki rol ve makam mücadeleleri de halkın meselesi değildir.

Tüm mesaisini kendi sınırları içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarına ayıran belediye başkanları görmek isteyenler; İskele, Güzelyurt ve Gönyeli başta olmak üzere birçok Ulusal Birlik Partili belediyemize bakabilir ve bu başarılı hizmet anlayışını örnek alabilir.

Belediye başkanlığı makamını hizmetten uzaklaştırıp kişisel siyasi hesapların, her konuda konuşma hevesinin ve sosyal medya şovlarına dönüştürmenin hiç kimseye faydası yoktur."