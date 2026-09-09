Çavuşoğlu, konuşmasında eğitimde köklü dönüşüm sürecine dikkat çekerek, çocukları güvenli olmayan yapılarda eğitim görmeye mahkûm etmemek için riskli okulları belirlediklerini, güçlendirme ve yeniden yapım programını başlattıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Erenköy Lisesi’nde 12 yeni derslik, konferans salonu, kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar ve yabancı dil sınıfları ile engelli erişimine uygun altyapının kazandırıldığını belirterek, ayrıca Şampiyon Melekler anısına okulda özel bir köşe oluşturulduğunu ve Şampiyon Melekler'in isimlerinin okullarda sonsuza dek yaşatılacağını da ifade etti.

Okul Müdür Muavini Gürcan Yıkıcı ve Okul Aile Birliği Başkanı Göksal Hacıhasanoğlu da yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, modern ve donanımlı okulun 14 Eylül’de eğitim yılına başlayacağını kaydetti.