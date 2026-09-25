Çavuşoğlu, hummalı bir inşaat dönemi yaşandığını aynı zamanda da eğitime engel olmamak için uğraştıklarını belirterek, “Muhalefet ülkeye 30 okul, 102 sınıf kazandırdık dediğimizde rahatsızlık duyuyor” dedi, muhalefetin yapılanları gördükçe şaşırdığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu işleri küçültmek adına hayırseverler yaptı diyorlar. Onları başımın tacı yaptım ve bundan gurur duyduğumu söylüyorum. Çünkü hep beraber halk olarak yaptık. Biz yaptık derken KKTC halkından bahsediyorum” diye konuştu.

Müteahhit şirketler taahhüt verse bile aksamalar nedeniyle sürecin uzayabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, her okulun çevre düzenlemesiyle birlikte yapıldığını söyledi.

Ülkede okul sayısının artırılmasına rağmen sıkışıklık yaşanmaya devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu sıkışıklığın özel okuldan devlet okuluna geçişler ve ülkeye yurt dışından çalışmak amacıyla gelen kişilerin çocuklarının da getirmesi nedeniyle yaşandığını anlattı.

Bugüne kadar birçok okulda toplam 252 prefabrik sınıf yaptıklarını ancak bunların birçoğunun şu an kullanılmadığını belirten Çavuşoğlu, “Can güvenliği sorunu olan herhangi bir binaya ben çocukları koymam. Sendika veya CTP beni eleştirecek diye ben çocukları riske atmam” dedi.

Çavuşoğlu, bazı branşlarda öğretmen eksikliği olduğunu, bunun nedeninin Personel Dairesi’nden gerekli yetkiyi zamanında alınmaması olduğunu söyleyerek, “Devlet kendi imkanları nedeniyle yetkileri istediğimiz zamanda vermediği için bunları yaşıyoruz” dedi.

Sınav kazanan herkesin öğretmen olarak atanacak diye bir şey olmadığını da ifade eden Çavuşoğlu, ihtiyaca göre atama yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “İhtiyaca göre atama yapılacak. 12 İngilizceci aldık, idareciliğe geçenlerin yerine aldık, emekli olanların yerine alacağız. 130 kişi geçti, hepsini alacak değilim” diye konuştu.

Türkiye’den öğretmen talep ediliyor yönündeki eleştirilere de değinen Çavuşoğlu, Türkiye’den talep edilen öğretmen sayısının 3’ü 4’ü geçmediğini, bunların da belirli alanlarda KKTC’de olmayan branş öğretmenleri olduğunu ifade etti.