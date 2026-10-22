Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay heyetine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen de eşlik etti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Türk Kızılay’ının ihtiyaç duyulan her dönemde insanlara uzattığı yardım eline ve toplumsal dayanışmadaki yerine dikkat çekti.

Kızılay’ın yalnızca bir kurum adı olmadığını, zor zamanlarda güven ve dayanışmanın simgesine dönüştüğünü belirten Çavuşoğlu, özellikle Adıyaman’da yaşanan deprem felaketinin ardından Kızılay’ın temel ihtiyaçlardan manevi desteğe kadar insanlara sunduğu katkıların hafızalarda yer ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Kızılay denildiğinde aklımıza yalnızca bir kurum gelmiyor. İhtiyaç olmadığı zamanlarda belki bir isim olarak anılıyor; ancak felaket yaşandığında güvenin, dayanışmanın ve insanlığın karşılığı oluyor.” dedi.

-Ramazan

Tük Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı ise, iki ülke arasındaki güçlü dayanışma bağları doğrultusunda insani yardım ve sosyal destek çalışmalarında Kıbrıs Türk Kızılay’ının çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüklerini belirtti.

Saygılı, bu kapsamda Demokrasi Ortaokulu’nu da ziyaret ettiklerini ifade ederek, öğrencilere çanta, kitap ve okula ilkyardım dolabı hediye edildiğini kaydetti.

Kabulde, karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.