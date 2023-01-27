Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Türkiye’den üniversite rektörleri ile Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi’nin de yer aldığı görüşmede, yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’nin “öğrenci dostu üniversite adası” olduğunu belirterek, birçok farklı ülkeden öğrencinin eğitim almak için adaya geldiğini söyledi.

Yükseköğretimde yaşanan gelişmeler ışığında eğitimin niteliğinin daha yukarılara çekilmesi adına atılacak adımların önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, konseyin gerçekleştirdiği ziyareti bu anlamda “çok değerli” bulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyi yönetim kuruluna seçilen Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’i de kutlayarak, konseyin yürüttüğü çalışmalarda başarılar dilerdi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Orhan Hikmet Azizoğlu da, Bakan Çavuşoğlu’na konseyin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

KKTC üniversitelerinin de konseyde yer almasının önemine dikkat çeken Azizoğlu, yükseköğretim alanında yürütülecek iş birliklerinin geliştirilmesi için çalışacaklarını söyledi.