Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek'in açıklaması şöyle:

"Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşananların bilgisi dün öğleden sonra tarafıma ulaşması üzerine derin bir üzüntü içinde olduğumu belirtmek isterim. Bu üzücü olayın hemen ardından bakanlık ve hastane yetkilileri olarak acil durum hastanesinde bir toplantı gerçekleştirdik. Dün gece yarısından sonra elimize gelen veriler çerçevesinde araştırma başlatıldı ve konuyu detaylı bir şekilde araştırmak üzere bir başhekim yardımcımızı görevlendirdik.

Olay aynı zamanda polise de intikal etmiş olup, bakanlığımızın iç soruşturmasının yanında polis tarafından da soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden bebeğimize yarın otopsi yapılacak ve diğer bebeklerimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Yapılan idari ve adli soruşturmalar neticesinde sorumluluğu ispat edilen kim olursa olsun gereği yapılacaktır .

Söz konusu vardiyada görevli sağlık çalışanları olay aydınlatılana kadar görevden el çektirilmiştir.

Çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için her türlü tedbiri alarak bu süreci büyük bir titizlikle yürütmekteyiz.

Önümüzdeki birkaç saat içerisinde ailelerle şahsen irtibata geçip, onları doğru şekilde bilgilendireceğim. Kamuoyunu gelişmelerle ilgili şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz.” Vefat eden bebeğimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine ailesine başsağlığı dilerim."