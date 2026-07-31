Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“ 1 Ağustos Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en önemli dönüm noktalarının aynı çatı altında buluştuğu çok anlamlı bir gündür. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın 50'nci kuruluş yıl dönümünü, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 68'inci kuruluş yıl dönümünü ve Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 455'inci yıl dönümünü aynı gün idrak ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos, yalnızca geçmişimizi hatırladığımız bir tarih değildir. Aynı zamanda halkımızın varoluş mücadelesini, milli birlik ve beraberlik ruhunu, vatan sevgisini ve özgürlük uğruna verilen büyük fedakârlıkları gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da bizlere hatırlatan çok özel bir gündür.

Kıbrıs Türk halkı, tarih boyunca karşılaştığı her türlü zorluğa karşı inancını, kararlılığını ve mücadele azmini hiçbir zaman kaybetmemiş; özgürlüğünden, devletinden ve onurlu yaşam hakkından asla taviz vermemiştir. Bugün sahip olduğumuz devletimiz, güvenliğimiz ve huzurumuz, bu büyük mücadelenin ve fedakârlıkların eseridir.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği devletimize, özgürlüğümüze ve milli değerlerimize sahip çıkmak; birlik ve beraberliğimizi her koşulda koruyarak geleceğe daha güçlü adımlarla yürümektir. Geçmişten aldığımız güç ve ilhamla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha güçlü yarınlara taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kahraman mücahitlerine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın değerli mensuplarına, gazilerimize ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine emek vermiş tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutluyorum.”