Depremde en çok etkilenen illerden bir tanesi olan Hatay'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalar yaptı. Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında çıkarılan iki yaralının durumunun stabil olduğunu söyleyen Koca, yatan hasta ve taburcu edilen hasta sayısına ilişkin rakamları verirken afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla alakalı risklere ilişkin de önemli ifadeler kullandı. İşte detalylar...

RAKAMLARI AÇIKLADI

Bakan Koca burada yaptığı açıklamada "140 bin personelimiz sahada. Hastanedeki toplam yaralı sayısı 21 bin 859" açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir.

Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaşmıştır.

"OLASI BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ RİSKLER..."

Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır. Önceliğimiz bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek."