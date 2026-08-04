Oğuz, zanlının daha önce de kısa süreli ziyaretlerle ülkeye geldiğini belirterek, yaşanan olayın ülke güvenliği açısından kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

BRT'de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu “Gündem 12” programına telefon bağlantısı gerçekleştiren Oğuz, zanlının adaya ilk girişini 2018 yılında dört günlüğüne yaptığını, ardından 2025 yılında beş gün, 2026 yılının şubat ayında ise üç gün ülkede kaldığını söyledi.

Oğuz, zanlının son olarak 30 Temmuz Perşembe günü yeniden ülkeye giriş yaptığını ve ardından saldırıyı gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Geliyor, çıkıyor; normal bir turist gibi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden giriş yapıyor. Daha sonra bu vahim olay yaşanıyor." diyen Oğuz, olayın kişisel boyutunun ötesinde ülke güvenliği perspektifiyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan olayın kamuoyunda büyük infial yarattığını belirten Oğuz, "Elbette burada olayın kişisel yönünden ziyade ülke güvenliği açısından tabloya bakmak gerekiyor. Biz de değerlendirmelerimizi bu çerçevede yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suçla mücadelede güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Oğuz, polis teşkilatının suç ve suçlularla mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Nüfus hareketleri, suç oranları ve suç türlerine ilişkin analizlerin devam ettiğini ifade eden Oğuz, polisin suç ve suçluyu takip sistemlerini güçlendirecek yasal düzenlemelerin de önem taşıdığını söyledi.

Geçmişte yaşanan organize suç olaylarına da değinen Oğuz, ülkeye gelerek belirli sektörleri hedef alan tetikçilere yönelik soruşturmaların polis tarafından aydınlatıldığını, olayların iç bağlantılarının ortaya çıkarıldığını ve organize suç örgütlerinin çökertilmesi konusunda önemli başarılar elde edildiğini kaydetti.

Kaynak: Yenidüzen Gazetesi