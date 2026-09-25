Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi ve sendikanın yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyaretinde, kısa bir süre önce yapılan genel kurulun ardından güven tazeleyen TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, sendikanın yeni dönem vizyonu ve yönetim kurulu çalışmaları hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

TEL-SEN Başkanı Hakan Üredi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu’na yeni görevinde ve yürüttüğü çalışmalarda başarı dileklerini iletti. Telekomünikasyon sektörünün geleceği ve çalışanların hakları noktasında diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Üredi, sektörün kamusal denetim, şeffaflık ve teknolojik altyapı ihtiyaçları doğrultusunda üzerlerine düşen sorumluluğu kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşme, bakanlık yetkilileri ve sendika yönetim kurulu üyelerinin sektörel konulara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.