Bakanlar Kurulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görevden alma ve atamalar yapılmasına ilişkin karar aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine Başkan olarak atanan Şemi Bora’nın, çalışma işleyişi, düzeni, iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasında aksaklık yaşandığı gerekçesiyle görevden alınması ve kalan görev süresini tamamlaması için yerine Anıl İmre’nin Başkan olarak atanması Cumhurbaşkanı’na önerilecek.

Anıl İmre’nin Başkan olarak atanmasının önerilmesi nedeniyle boşalacak Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeliğine, kalan görev süresini tamamlamak üzere Hulusi Hulusioğlu’nun atanması önerilecek.

Kararda ayrıca, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi Turan Büyükyılmaz’ın, çalışma işleyişi ve koordinasyonun yeniden düzenlenmesi ve sağlanması gerekçesiyle görevden alınması ve kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Hasan Esen’in atanmasının Cumhurbaşkanı’na önerilmesine karar verildi.

Söz konusu değişiklikler, 18/1986 sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın 5’inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na verdiği yetki uyarınca Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak.