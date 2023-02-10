Bakanlar Kurulu’ndan İsias Otel enkazına ilişkin karar!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında 10 Şubat 2023 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, İsias Otel’in enkazının toplanmasından önce numune alınmasının sağlanması için başlatılacak girişimler ve Güney Kıbrıs’taki kişi ve kurumlardan gelecek yardımların kabulüne ilişkin kararlar üretti.

Bakanlar Kurulu’nun kararları şöyle:

“Bakanlar Kurulu;

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yıkılan KKTC Spor Kafilesi’nin kaldığı İsias Otel’in enkazı kaldırılmadan önce Adıyaman adli makamları tarafından enkazdan numune alınması ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmasının sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı nezdinde girişimde bulunulmasına,

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Güney Kıbrıs’taki kişi ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek olan yardım malzemelerinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin yardım toplama kampanyası çerçevesinde Birleşmiş Milletler Aracılığıyla Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda teslim alınması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilmesi kararlarını üretmiştir.”