Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu yeni kararlar üretti.

Yeni kararlar şöyle:

“16 Aralık 2021 tarihinde Antartika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak KKTC bayrağını dalgalandıran ancak 1 Ocak 2022 tarihinde ABD’de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun’un adının yaşatılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en yüksek noktası olan Selvili Tepe’nin “Birkan Uzun Selvili Tepesi” olarak yeniden isimlendirilmesine karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan doğal afette ortaya çıkan kayıpların giderilmesi, depremde zarar gören kişilerin tazmininin ve/veya rehabilitasyonunun ve/veya her türlü ihtiyaçların karşılanması ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek doğal afet ve özellikle depremle mücadele kapsamında eğitim, sağlık, sivil savunma ve itfaiye alanındaki ihtiyaçların sağlanması amacıyla “Doğal Afet ve Ülkedeki Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetlere İlişkin Gelir Kesintilerinin ve Vergilerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” hazırlanmıştır. Bu kararname ile elde edilecek gelirler aşağıda belirtilen kalemlerde kullanılacaktır;

1- Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya kapalı spor salonu yapımı

2- Depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına Gazimağusa’ya anıt yapımı

3- Depremde hayatını kaybedenler için mezar taşı yapılması

4- Depremzedeler için eğitim destek kalemi

5- Deprem sonucu enkaz aramaları ve yardım taşıma maksatlı gönderilen uçak seferleri

6- Depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konut yapımı

7- Depremzedelere yardım amaçlı yapılacak bin adet konutların iç mefruşat (beyaz eşya, mobilya, perde vb) alımı

8- Ankara, Gaziantep ve Mersin temsilciliklerinde depremzedeler için yapılan harcamalar

9- Deprem ve Doğal Afetle mücadele kapsamında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına araç, teknik teçhizat ve donanım sağlanması amaçlı yardım

10- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında okul binalarının bakım ve onarımları amaçlı yardım

11- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında sağlık ocaklarının bakım ve onarımları amaçlı yardım

12- Deprem ve Doğal Afetle Mücadele kapsamında itfaiye aracı, teknik teçhizat ve donanımın güçlendirilmesi amaçlı yapılacak yardım

13- İlaç ve tıbbi malzeme alımı

14- Öngörülemeyen diğer giderler

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimiz ve diğer vatandaşlarımız için 17 Şubat 2023 Cuma günü ülkemiz genelinde yer alan tüm camilerde mevlid-i şerif okutulacaktır. Mevlidlerde yapılacak izaz-ı ikram belediyeler ve muhtarlar aracılığı ile temin edilecektir.”