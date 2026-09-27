Bakanlıktan yapılan açıklamada, geminin geçtiğimiz hafta içerisinde dört gün boyunca Türk Loydu tarafından kapsamlı teknik denetime tabi tutulduğu belirtildi.

Denetimler sonucunda geminin sefer yapmasına herhangi bir engel bulunmadığının tespit edildiği ve gemiye 12 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli Class Sertifikası düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Mersin Limanı’nda bekleyen yüzlerce tırın bulunduğuna dikkat çekilerek, tedarik zincirindeki aksaklıkların daha fazla gecikmeye yol açmaması ve mevcut lojistik ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla geminin seferine müsaade edildiği ifade edildi.

Bakanlık, deniz taşımacılığının güvenli, düzenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesi için gerekli teknik ve idari süreçlerin titizlikle takip edilmeye devam edeceğini bildirdi.