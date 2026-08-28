Meteoroloji Dairesi’nin son değerlendirmelerine işaret eden Bakanlık, yarın 12.00-17.00 saatleri arasında kuzey ve batı yönlerden esecek rüzgarın yer yer 62-74 kilometre/saat hıza ulaşmasının, özellikle iç ve doğu kesimlerde ise 21-50 kg/m² kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakanlık, olumsuz hava koşullarının özellikle açık alanlarda, yüksek yerlerde, çatılarda ve iskelelerde çalışanlar ile vinç ve kaldırma ekipmanlarının kullanıldığı işlerde ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Elektrik ve taşkın riski bulunan bölgelerde de gerekli önlemlerin alınması istendi.

İşverenlere belirtilen saatlerde çalışma koşullarını yeniden değerlendirme çağrısı yapan Bakanlık, çalışanların güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlarda çalışmaların ertelenmesi veya güvenli koşullar sağlanıncaya kadar durdurulması gerektiğini vurguladı.

Çalışanlardan da alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymaları ve güvenli olmayan çalışma koşullarını derhal işverenlerine bildirmeleri istendi.

Bakanlık açıklamasında, “Hiçbir iş, çalışanlarımızın can güvenliğinden daha önemli değildir” ifadelerine yer verdi.