Polisten verilen bilgiye göre, Balalan’da, Balıkçı Barınağı’nda bağlı olarak bulunan bir şahsa ait balıkçı teknesi içerisinde 20 Ekim tarihinde 105 amper akü çalındı. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-40) tutuklandı.

Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde 26 Ekim tarihinde bir iş yeri önünde muhafaza edilen, bir şahsa ait toplam 200 parça pvc malzemelerinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.G.(E-53) tespit edilerek tutuklandı.