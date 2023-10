Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya’da gerçekleştirilen, Dr. Ayten Berkalp ile Yaşama Dair Sohbetler etkinliğine kentin her yaş grubundan ilgi yoğun oldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, aydın ve sporcu kişiliği ile tanınan değerli meslek büyüğü Dr. Ayten Berkalp’i ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, Dr. Ayten Berkalp’in yakın tarihimize dair anlattıklarını her nesilden birçok insanımızın can kulağı ile dinlediğini ifade etti. Başkan Uluçay, organizasyona katkı koyan herkese ve katılım gösteren misafirlere teşekkür etti.