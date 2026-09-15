Protokole, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu Çağıner imza koydu.

Protokolün imza töreninde Demokrat Parti Genel Sekreteri ve milletvekili Serhat Akpınar ve Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç da hazır bulundu.

Protokol ile ülke turizminin, yerel gastronominin ve kültürel mirasın korunması, geliştirilmesi ve ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, girişimci kadınların mesleki eğitim, yetkinlik kazanma ve atölye programları aracılığıyla desteklenmesi, yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bandabulya Gastronomi ve Kültür Evi Projesi’nin operasyonel ve eğitsel faaliyetlerinin eksiksiz ve verimli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan endüstriyel mutfak makine ve ekipmanları Bakanlık tarafından temin edilerek GİKAD’ın tahsisine sunulacak.

Protokol kapsamında temin edilecek ekipmanların, projenin gastronomi, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Ataoğlu, imzalanan protokolün kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel gastronominin geliştirilmesi ve Bandabulya’nın önemli bir gastronomi ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olacağını da ifade etti.