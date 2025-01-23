Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Alkan’ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, ünlü oyuncunun yakın arkadaşı olan magazin yazarı Onur Akay, Alkan’ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru. Beyin kanaması iddiaları sosyal medyada yer aldı ancak bu durum gerçeği yansıtmıyor. Banu abla ile dün telefonda konuştum. Şu an çok şükür sağlık durumu çok iyi ama iki gün hastanede tedavi gördü. Yüksek tansiyon ve yüksek şekerden dolayı fenalaştı. İnatçı olan tansiyonu doktorlar da kontrol altına almakta zorlandı. Aynı zamanda şeker hastası olduğu için yüksek şeker de olunca, büyük bir tehlike atlattı. Doktorlar uçağa binmesini yasakladı.”