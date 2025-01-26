Türk sinemasının önemli figürlerinden oyuncu Banu Alkan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.

Banu Alkan neden rahatsızlandı?

Alkan'ın yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı yüzünden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyonu ve şekeri zor da olsa kontrol altına alınmıştı. Büyük bir tehlike atlatan Afrodit, 1 hafta aranın ardından yeniden kontrole gitti ve sonuçlar temiz çıktı.

Banu Alkan rahatsızlığını paylaştı

Banu Alkan Kanal D'ye yaptığı açıklamada, "Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım." ifadelerini kullandı.

Yemek yerken fenalaştı

Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğini belirten Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim." dedi.