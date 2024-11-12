Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ö.K'nin 8 Kasım 2024 tarihinde Girne'de meydana gelen Cinsel Taciz ve Röntgencilik suçu ile ilgili olarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis 8 Kasım 2024 tarihinde saat 18:50 raddelerinde kimliği meçhul erkek bir şahısın Girne bir apartmanda ikamet etmekte olan 27 yaşındaki kadın bir şahsın ikametgahının banyosunda duş aldığı bir esnada banyonun güneye bakan kısmındaki havalandırması içerisine girerek banyonun açık durumdaki penceresinden adı edileni gözetlemek suretiyle Cinsel Taciz ve Röntgencilik suçunu işlediğine dair bir şikâyet alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının huzurda bulunan zanlı olduğunun müşteki tarafından tespit edilmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis olarak başlatılan soruşturmanın zanlının etki edebileceği oranda tamamlandığını belirterek ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasın talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 Bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.