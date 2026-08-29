Harmancı sahada
Harmancı sahada
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Politik baskılarla iptal ettirilmeye çalışılan Barça Academy Camp Lefkoşa'nın gerçekleştirilmesi ve Kıbrıslı çocukların bu fırsattan mahrum kalmaması talebiyle başlatılan uluslararası imza kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz.

Kampanyanın; imza vererek destek olmak isteyen geniş çevrelerle paylaşılması, Kıbrıslı çocukların sesinin dünyada daha güçlü duyulmasına olanak sağlayacaktır. Desteğiniz ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Kampanyaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://tcexist.com/sport