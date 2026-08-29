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Kampanyanın; imza vererek destek olmak isteyen geniş çevrelerle paylaşılması, Kıbrıslı çocukların sesinin dünyada daha güçlü duyulmasına olanak sağlayacaktır. Desteğiniz ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Politik baskılarla iptal ettirilmeye çalışılan Barça Academy Camp Lefkoşa'nın gerçekleştirilmesi ve Kıbrıslı çocukların bu fırsattan mahrum kalmaması talebiyle başlatılan uluslararası imza kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz.

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