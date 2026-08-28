Yayman, yaşananların turnusol kağıdı işlevi gördüğünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı gösterilen tavrın bir ispatı olduğunu söyledi.

Rum tarafının en barışçıl bir işe bile müdahale ettiklerine vurgu yapan Yayman, “Rum tarafının Türk tarafına bakışının bir kez daha ispatı teyidi oldu” dedi.

Barcelona Akademisi’nin Lefkoşa’da futbol kampına daha tahammül gösteremeyen gerici, faşist ve ırkçı bir anlayışın var olduğuna dikkati çeken Yayman şunları kaydetti:

“Hem adada Türk’ü yok sayıyor, hem uluslararası arenada Türk tarafına yaptırımların devam etmesi için her türlü tesvirat dezenformasyonu yapıyor. Sonra da çıkıp bu konuda sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşuyor. Buna çifte standart derler.”

Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşların müsterih olmalarını, kalplerini ferah tutmalarını isteyerek, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının KKTC’nin yanında olduğunu söyledi.