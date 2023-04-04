Oturumda ilk sözü, CTP Milletvekili Devrim Barçın “Atatürk Öğretmen Akademisi ve kurumlarımızın itibarsızlaştırılması” konulu güncel konuşma istemi ile aldı.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin (AÖA) hükümet tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Barçın, AÖA Yönetim Kurulu’nun hiçbir gerekçe ortaya konuşmadan görevden alındığı ve okulun yönetimsiz bırakıldığı eleştirisinde bulundu.

Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin yine UBP’li Eğitim Bakanları tarafından atandığını kaydeden Barçın, üyelerin Akademi Başkanlığı’na Nazım Çavuşoğlu’nun istediği kişiyi atamadığı için görevden alındığını savundu.

3 Mayıs 2018’de CTP Hükümeti döneminde Akademi Başkanı olan Zehra Özçınar’ın görev süresi dolmasına rağmen akademi başkanı olarak imza attığını ve buna kimsenin ses çıkarmadığını da söyleyen Barçın, Çavuşoğlu’na şu soruları yöneltti:

“Yönetim Kurulunu neden görevden aldınız? Neden Akademi Başkanının görev süresi dolduktan sonra bu kişiyi usulsüz olarak devam ettirdiniz? İstemediğiniz bir kişiyi akademi başkanlığına atadı diye mi Yönetim Kurulu üyelerini görevden aldınız?”

Barçın, AÖA gibi özerk kurumların karar merciinin yönetim kurulları olduğunu da vurguladı.

Profesör olmak isteyen deçentin YÖDAK ile yaptığı resmi yazışmalarda, talep edilen doçentlik doyasının akademide bulunmamasını de eleştiren Barçın, “Bu konuda ne yaptınız? Soruşturma başlattınız mı?” diye de sordu.