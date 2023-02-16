Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrim Barçın, şunları kaydetti:

Anayasaya aykırı Yasa Gücünde Kararname ile Asgari Ücretin %26 altında emekli maaşı alandan bile maaş kesintisi yapmak isteyen ve tüm iş piyasasına ek vergiler koyan hükümet daha ikinci ayın başında Başbakanın 'Temsil Giderleri' yani 'İzaz-İkram Giderleri' arttığı için 2023 bütçesinin %75'inin açılmasını talep ediyor Maliye Bakanlığı'ndan.

İşte bu yüzden insanlar sizlere güvenmiyor, itiraz ediyor, toplanan kaynağın yerine gitmeyeceğini düşünüyor.

Anlayın bunu artık ve bir an önce yanlıştan dönüp kararnameyi geri çekin ve tüm paydaşlar ile diyalog içerisinde uzlaşarak kararlar alın.