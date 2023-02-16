Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrim Barçın, şunları kaydetti:

Anayasaya aykırı Yasa Gücünde Kararname ile Asgari Ücretin %26 altında emekli maaşı alandan bile maaş kesintisi yapmak isteyen ve tüm iş piyasasına ek vergiler koyan hükümet daha ikinci ayın başında Başbakanın 'Temsil Giderleri' yani 'İzaz-İkram Giderleri' arttığı için 2023 bütçesinin %75'inin açılmasını talep ediyor Maliye Bakanlığı'ndan.

İşte bu yüzden insanlar sizlere güvenmiyor, itiraz ediyor, toplanan kaynağın yerine gitmeyeceğini düşünüyor.

Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır Erdoğan: AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır

 Anlayın bunu artık ve bir an önce yanlıştan dönüp kararnameyi geri çekin ve tüm paydaşlar ile diyalog içerisinde uzlaşarak kararlar alın.

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