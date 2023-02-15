" Bir çok emeklinin Sosyal Sigortalar Dairesi ile Maliye Bakanlığı'na, emekli maaşlarından kesinti yapılmaması için dilekçe verdiği duyumları kulağımıza gelmektedir" diyen Barçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Hükümetin emeklilerden vergi alınmasının Anayasaya aykırı olduğunu bildiği için ve daha önceden de bu yönde kararlar üretilip dilekçeler dikkate alınıp dilekçelere binaen maaş kesintileri yapılmadığından bu durum dairelerin de iş yükünü inanılmaz artıracaktır.

Ne hale getirdiniz insanlarımızı. Tüm halkın dayanışma ruhunu zedelediniz. İnsanlar sizlere güvenmiyor bunu görün artık.

İşte hep bu sebeple yapmayın etmeyin, paydaşlar ile diyalog kurun sonra daha büyük zararlar göreceğiz hem içe hem dışa karşı dedik ama nato kafa nato mermer.

Uğraşın şimdi binlerce dilekçeye bianen işlem yapmakla.