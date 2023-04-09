Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu arasında sosyal medyada LTB’nin kesin hesaplarının kullanımı konusunda bir polemik yaşandı.

BARÇIN: LTB, YANLIŞ BİR MALİ YÖNETİM UYGULANDI VE SONUÇLARI DA OLUMSUZDUR

CTP’li vekil Barçın, dün yaptığı paylaşımda, 2022 yıl sonu itibariyle LTB’nin dernek, birlik, kurum vb. kuruluşlara 2 milyon 548 bin 786 TL ödeme yaptığını, buna karşın Haspolat Bölgesi Sosyal Tesis Projesi için bütçeye 351 bin TL ödenek koyup sadece 750 TL harcadığını belirtti.

LTB’nin, 2023 bütçesinde de söz konusu ödenek kalemini kaldırdığını, eğitime katkı için bütçeye 1 milyon 800 bin TL ödenek koyup 270 bin 690 TL harcadığını öne süren Barçın, “Yanlış bir mali yönetim uygulandı ve sonuçları da olumsuzdur. İşte tam da bu sebeple, kaynakların adil bir şekilde hizmete yönelik kullanılması için CTP diyoruz dostlar” açıklamasında bulundu.

MAVAOĞLU: CTP’NİN BİR MİLLETVEKİLİ KONULARI CIMBIZLA SEÇEREK DEMAGOJİK BİR PAYLAŞIM YAPTI

LTB Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu ise, Barçın’nın açıklamalarına karşılık olarak, “Dün ana muhalefet partisinin bir milletvekili Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kesin hesaplarından yola çıkarak iki konuyu cımbızla seçerek demagojik bir paylaşım yaptı” dedi.

“Son seçimden çıkan sonuç bizlere gösteriyor ki; bu tarz kalıplaşmış, kuru, ötekileştirici muhalefet anlayışına, bilinçli Lefkoşalı seçmen prim vermediğini sandıkta göstermiştir” diyen Manavoğlu, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Tüm süreçlere tanık olan, hemen hemen tüm üye olduğum komite toplantılarına katılmış biri olarak şunu sormak isterim;

Ana muhalefet partisinin üyeleri dört buçuk senelik önceki dönem boyunca kaç tane somut öneri getirmişlerdir toplantılara?

-Sıfır…

Üye oldukları komitelere katılım oranları neydi?

-%10-15’i geçmez…

Tabii ki bunlar eskide kaldı.

Bu saatten sonra önümüze bakmalıyız.

Hepimizde biliyoruz ki 2018’den bu yana yaşanan ekonomik sıkıntılar artarak devam etmektedir.

Son dönemde de gerçekleşen olumsuzluklarla birlikte artan ve halen devam etmekte olan hiper enflasyonist ortamın tüm yerel yönetimleri sıkıntıya soktuğunu hepimiz yaşayarak görmekteyiz.

Daha da zor günler bizi beklemektedir.

Evet, eksikler muhakkak vardır. Önümüzde de yeni bir dönem vardır.

Lefkoşa’nın ihtiyacı partizanca, mantık dışı, demagojik tartışmalar ve idare bende değilse her şeye peşinen ret mantığı değil…

Lefkoşa’nın esas ihtiyacı siyasi parti gözetmeksizin tüm meclis üyelerinin değerli fikirleri ve somut önerileriyle birlikte çözümler üretmesidir.

Lefkoşa’yı gerçekten seviyorsanız gelin hep birlikte üretelim!