Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
CTP’li vekil Barçın, “Ülkemiz demokrasisi için birlikte direnmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Barçın’ın yasa önerisine ilişkin paylaşmış olduğu detaylarda, “Devlete ait projeler ile uluslararası anlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak projeler için vize alınması gerekmez” maddesi dikkat çekti.
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