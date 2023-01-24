Cumhurbaşkanı Tatar: Bu hafta Rum Liderle bir yemekte buluşabilirim

Cumhurbaşkanı Tatar: Bu hafta Rum Liderle bir yemekte buluşabilirim

Barçın’ın yasa önerisine ilişkin paylaşmış olduğu detaylarda, “Devlete ait projeler ile uluslararası anlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak projeler için vize alınması gerekmez” maddesi dikkat çekti.

CTP’li vekil Barçın, “Ülkemiz demokrasisi için birlikte direnmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın , Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Öneri si’ne ilişkin sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

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