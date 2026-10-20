Tülin Berova yazdı…

Pile, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların aynı köyde yaşamlarını sürdürdüğü, ara bölgedeki özel konumuyla adanın hassas meselelerini gündelik hayatın içinde taşıyan bir yer. İki toplumun muhtarlıkları ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü Pile Ofisi iş birliğinde düzenlenen 6’ncı Pile Barış Festivali de bu nedenle yalnızca müzik ve halk oyunlarından ibaret değildi. İki toplumun buluşmasına ve kültürün paylaşılmasına katkı veren böyle bir etkinliğe katılmak elbette anlamlıdır. Pile’de temasın korunması kıymetlidir. Ancak bu özel durum, adanın siyasi sorunlarının aşıldığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Festivalin anlamı, orada verilen siyasi mesajlardan ayrı düşünülemez. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin ortak kültür ve halk oyunları etrafındaki görüntüleri, milli hassasiyetlerin gözetilmesi bakımından daha dikkatli bir yaklaşım gerektiriyordu. Barış adına verilen görüntülerin toplumun bir kesiminde rencide edici bulunması göz ardı edilmemelidir. Bunu “şımarıklık” diye nitelemek doğru olmaz. Fakat cumhurbaşkanlığı makamının ve bir siyasi parti başkanlığının temsil sorumluluğu vardır. Kültürel bir buluşma, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortaklık ve egemen eşitlik talebini gölgelememelidir. Birlikte oyun oynamak, siyasi eşitliğin sağlandığı anlamına gelmez.

Üstelik festival sonrasında Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinden başka seçenek yok” mesajı verdi. Bu söz, barışın iki tarafça aynı anlamda kullanılmadığını gösteriyor. Hristodulidis, müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden sürmesini ve öneri paketinin masada olduğunu savunuyor. Türkiye’nin garantör sıfatıyla ortaya koyduğu çözüm çizgisi ise iki devletin yan yana varlığına, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınmasına dayanıyor. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da BM parametreleri içinde Kıbrıs Türk tarafı lehine sonuç alınamayacağını belirterek iki egemen eşit devlet politikasını savunuyor. Bu görüş ayrılığı küçümsenemez ve törensel görüntülerle ortadan kalkmaz.

13 Ekim’deki görüşmede taraflar, BM Genel Sekreteri’nin gündeme getirdiği güven artırıcı önlemleri ele aldı. Erhürman, yedi önlemin altısını kabul ettiklerini ve sonuç odaklı ilerlemek istediklerini açıklamıştı. Geçiş noktaları, mayın temizliği, afetlere ortak müdahale ve gençlik çalışmaları gibi somut başlıklarda ilerleme sağlanması gündelik hayatı kolaylaştırabilir. Liderlerin yeniden görüşecek olması ve BM temsilcisi María Ángela Holguín’in temasları da diyaloğun sürmesi bakımından önem taşıyor. Ekim sonunda yapılması beklenen AB-Türkiye toplantısında Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve ilişkilerin geleceği de gündeme gelecek. Bu temaslar diplomatik hareketlilik yaratabilir; ancak temel ayrılıklar görmezden gelinerek kalıcı güven sağlanamaz.

Diyalog, tarafların temel beklentileri açıkça konuşulduğunda değer kazanır. Kültür komşuluğu güçlendirebilir, fakat siyasi belirsizliği örtemez. Pile’de verilen mesajların kalıcı güvene dönüşmesi için Kıbrıs Türk halkının iradesi ve eşit statüsü her platformda korunmalıdır. Barış, bir fotoğraf karesinde yan yana durmakla değil, birbirinin haklarına saygı gösteren somut adımlarla kurulur.