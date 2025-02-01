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Girne - Lefkoşa Anayolu’nun Boğazköy mevkiinde, bugün saat 14:20’de 20 yaşındaki Şahin Demir, yönetimindeki JK 528 plakalı salon araç ile ile soldan ikinci şerit içerisinde Girne İstikametinden Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 65 yaşındaki Muharrem Bozkurt yönetimindeki KT 805 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan JK 528 plakalı araç, orta refüj içerisindeki çelik bariyerlere çarpıp bariyerler üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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