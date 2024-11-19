Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme binalarının bakımsızlık sebebiyle içinde bulunduğu durum, adalete erişilebilirliği ve mahkeme hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilemektedir” denildi.

Açıklamada, “Bugün Cumhuriyet Meclisi Bütçe Komitesinde görüşülecek olan mahkemeler bütçesi dahilinde, Mahkeme Binalarının tamir ve tadilatı için öngörülen bütçe son derece yetersiz olup, bu miktarın binalara etkin bir müdahale ve iyileştirme sağlanacak seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Erişilebilir, engelsiz ve modern mahkemeler, devletin topluma karşı borcudur” ifadeleri kullanıldı.