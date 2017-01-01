Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

Genellikle patron olurlar



Pek çok başarılı kadın, patron olduğunda kendi kurallarını koyacağını bilir. Bir şirkette ne kadar yükselirseniz işler o kadar kolaylaşır ve kontrol sizde olur. Kontrol sizde olduğunda da, kendiniz ve iş arkadaşlarınız için daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir ortam hazırlarsınız.