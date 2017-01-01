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Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Her kadının başarı tanımı farklıdır. Ama başarılı kadınların bazı ortak özellikleri de vardır. İşte başarılı kadınların, farklı yaptığı 12 şey...


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Yaptıkları işi tutkuyla yapıyorlar

Tutku olmadan hiçbir yetenek işe yaramaz. Eğer yaptığınız işi sevmezseniz, motivasyonunuzu kaybeder ve kendinizi yenileyemezsiniz. Eğer kariyerinize tutkuyla bağlı kalırsanız, işiniz size angarya gibi gelmez.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Mükemmelliği beklemiyorlar

Mükemmellik için zaman ve enerji harcamak sadece mutsuzluğa neden olur. Başarılı kadınlar, her şeyi aynı anda mükemmel yapamayacağını bilir. Kusurlara takılıp kalmak hem iş kapasitenizi düşürür hem de zihin sağlığınızı etkiler. Mükemmel olma takıntısını bir kenara bırakın ve elinizden gelen en iyisini ortaya çıkarın.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Genellikle patron olurlar

Pek çok başarılı kadın, patron olduğunda kendi kurallarını koyacağını bilir. Bir şirkette ne kadar yükselirseniz işler o kadar kolaylaşır ve kontrol sizde olur. Kontrol sizde olduğunda da, kendiniz ve iş arkadaşlarınız için daha sağlıklı, mutlu ve dengeli bir ortam hazırlarsınız.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Ya mutlu bir evlilik yaparlar ya da hiç evlenmezler

Başarılı bir kadın, gerçek bir ilişkinin değerini bilir. Lider pozisyondaki kadınların partnerleri de onları destekler. Mutsuz bir evlilik ise onlara göre değildir


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Başarılı olacaklarına inanırlar

Kendi başarılarına inanmanın, başarının anahtarı olacağını bilirler. Kendilerini rahat hissederler ve başarıya giden yolda daha rahat ilerlerler. Kendilerine inanmak işin sırrıdır.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Risk almaktan korkmazlar

Her kadın kendisine şunu sormalıdır, “Hiçbir korkun olmasaydı ne yapmak isterdin?” Kariyerde ve hayatta değişiklik yapmak için arada bir risk almayı gerektirir. Başarılı kadınlar, düşünmeden karar vermezler ancak hesaplı risk almayı bilirler.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Başarısızlığın, başarı ile el ele yürüdüğünü bilirler

Başarısızlık, başarının tersi değildir. Başarılı kadınlar, arada sırada başarısız olacaklarını bilirler ve kariyerde ilerlemenin en önemli tarafı arada sırada düşmektir. Örneğin Harry Potter’ın yazarı, 12 yayınevi tarafından reddedilmiştir ancak Rowling vazgeçmemiş ve göndermeye devam etmiştir.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Fiziksel olarak kendilerine bakarlar

Pek çok başarılı kadın, düzenli egzersizin önemini bilir. Sadece zayıf kalmak için değil, stresten kurtulmak, endorfin salgılamak ve enerjiyi arttırmak için spor yapar.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Yapılacaklar listeleri hiçbir zaman bitmese de sorun etmezler

Bazen her işiniz yarım kalsa da üretken olabilirsiniz. Listede gerçekçi olmayan maddelere kafalarını yormazlar. Belli amaçları, sorumlulukları ya da yapılacakları bir kenara bırakmak aslında özgürleştirici bir durumdur. Karşılanmayan beklentilerin yarattığı anksiyetelerden kurtulmak harika bir duygudur.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Planlı yaşarlar

Başarılı kadınlar ev işi ve çocuk bakımı gibi konularda öncelik sıralaması yapar. Zamanlarını planlı ve programlı kullanır. Böylelikle, aile toplantılarında, aile tatillerinde ve çocukları ile birlikte geçirecekleri zamanlarda sıkıntı yaşamazlar.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Gerçek ilişki kurmayı ve onları yaşatmayı bilirler

Destekleyici bir ilişki ağı başarının anahtarıdır. Arkadaşlarla görüşmek, yeni ortamlara girmek hem mutluluk hem de kariyer için önemlidir.


Başarılı kadınların farklı yaptığı 12 şey

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Çevrelerine minnetlerini ifade ederler

Başarılı kadınlar, kendilerini destekleyenleri hem özel hayatta hem de iş hayatında iyi bilir. Ve bu minnettarlık hem onların daha iyi insanlar olmasına hem de çalışanlarının sadakatine yol açar.


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