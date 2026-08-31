Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından KKTC’ye gelen YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın koordinasyonundaki heyet, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Başarır ve beraberindeki heyet, hastaları ziyaret ederek, bilgi aldı.

Hastaneden ayrıldığı sırada basına açıklamalarda bulunan Başarır, hastaların durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikeleri olmadığını belirterek, hala aranlar olduğunu hatırlattı ve durumun takipçisi olacaklarını ifade etti.

“Kardeş ülkeye, ülkemize tekrar geçmiş olsun. Başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” diyen Başarır, temaslarının akşam saatlerine kadar devam edeceğini de ekledi.