Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Gazetesi'ne konuştu, önemli mesajlar verdi.

Kurultay zamanı olmadığını kaydeden Başbakan Ünal Üstel, Partiden gelen “Abi görev sana düşer; partiyi toparla, hükümetin başına geç” çağrısı üzerine görev aldığını vurguladı. Üstel, “Halkın sorunlarının çözümü için kendi içimizde birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Kimse yeni suni krizler yaratma peşinde koşmasın. Şu anda ülkenin acil ihtiyacı halkın sorunlarını çözmektir, kongre yapmak değildir. Kongre, seçim günü geldiğinde elbette yapılacaktır ama şimdi değil” şeklinde konuştu.

“Vatandaş ara seçimi gereksiz buldu”…

Ünal Üstel, ara seçimlere yönelik ilk değerlendirmelerini ilçe başkanlarıyla yaptıklarını kaydetti. Yapıcı tüm eleştirileri dinlediklerini ve eksikleri ile artılarını açık ve samimi şekilde masaya yatırdıklarını söyleyen Üstel, “Şunu açıkça ortaya koymakta fayda görüyorum: Seçimlerde katılımın düşük kalmasının başlıca sebebi, vatandaşımızın ara seçimi gereksiz bulmasıdır. Vatandaş, 30 milyon TL harcanmasını doğru bulmadı” ifadelerini kullandı.

Projelere ara verilmeyecek…

Ünal Üstel, bir an önce enterkonnekte sistem kurulması için ön çalışmaları başlatmanın şart olduğunu söyledi. Ercan Havalimanı’nı 20 Temmuz’da hizmete sokmayı planladıklarını belirten Üstel, “Yolarımızın yapımını hızlandıracağız, deniz limanlarımıza el atacağız, turizm kapasitemizi artıracağız, sosyal konut projemizi hemen devreye koyacağız” ifadelerini kullandı. Üstel, proje kapsamında KKTC’ye Türkiye’den elektrik geleceğine ve buradan Anavatan’a elektrik enerjisi göndereceğimize dikkat çekti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

